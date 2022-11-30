Стало известно, почему Радулов пропустит матч «Ак Барса» с «Сибирью» 30 ноября

Хоккеист снова сможет выйти на лед уже в эту пятницу. Фото: ak-bars.ru

В эту среду, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Казани пройдет «Ак Барса» сыграет с «Сибирью». Вот только за «барсов» на лед не выйдет звезда НХЛ Александр Радулов.

Как стало известно КП-Казань, хоккеист отсутствовал на предыгровой тренировке, а причиной стало небольшое растяжение паховой связки, которое было получено накануне. Травма не столь серьезная, так что, вероятнее всего, хоккеист сможет сыграть уже в следующем домашнем матче «Ак Барса» с «Локомотивом», который намечен на 2 декабря.

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