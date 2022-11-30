В Татарстане составили рейтинг министерств и ведомств по эффективности борьбы с коррупцией

Рейтинг министерств и ведомств по эффективности реализации борьбы с коррупцией был составлен Министерством экономики Татарстана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане составили рейтинг министерств и ведомств по эффективности реализации борьбы с коррупцией. Об этом 30 ноября на пресс-конференции сообщил главный советник управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По его словам, самыми эффективными органами исполнительной власти по реализации антикоррупционных мер стали Минземимущество Татарстана, Минздрав республики и Госкомитет региона по тарифам. А менее успешными в этом направлении стали Минстрой Татарстана, Минкульт республики, а также ГУ ветеринарии Кабмина региона.

Отметим, данный рейтинг был составлен Министерством экономики Татарстана.

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