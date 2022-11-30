Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 9:15

В Татарстане составили рейтинг министерств и ведомств по эффективности борьбы с коррупцией

Самыми успешными стали Минземимущество и Минздрав региона
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Рейтинг министерств и ведомств по эффективности реализации борьбы с коррупцией был составлен Министерством экономики Татарстана.

Рейтинг министерств и ведомств по эффективности реализации борьбы с коррупцией был составлен Министерством экономики Татарстана.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане составили рейтинг министерств и ведомств по эффективности реализации борьбы с коррупцией. Об этом 30 ноября на пресс-конференции сообщил главный советник управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По его словам, самыми эффективными органами исполнительной власти по реализации антикоррупционных мер стали Минземимущество Татарстана, Минздрав республики и Госкомитет региона по тарифам. А менее успешными в этом направлении стали Минстрой Татарстана, Минкульт республики, а также ГУ ветеринарии Кабмина региона.

Отметим, данный рейтинг был составлен Министерством экономики Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram