В Адмиралтейской слободе и Старом Аракчино на реке Волга на некоторых участках льда нет. Фото: Павел КЛОКОВ

МЧС Татарстана опубликовало информацию о толщине льда на водоемах Казани. Согласно данным специалистов, не везде толщина льда превышает минимальный безопасный порог в семь сантиметров.

Так, в Адмиралтейской слободе и Старом Аракчино на некоторых участках реки Волга льда нет вовсе, а на некоторых есть и достигает десяти сантиметров. Примерно такая же ситуация в Нижнем Заречье. Там на реке Казанка толщина льда варьируется от двух до десяти сантиметров.

А вот на Волге в поселке Юдино лед еще не окреп - его толщина составляет от двух до восьми сантиметров.

Напомним, ранее сообщалось, что в местах для зимней рыбалки в республике установили шесть временных спасательных постов. Они располагаются в Казани, Набережных Челнах, поселке Алексеевское, а также селах Ташкирмень и Мелькень.

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