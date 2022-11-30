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НовостиОбщество30 ноября 2022 8:38

Семь депутатов Новошешминского района получили выговоры за сокрытие счетов и недвижимости

Они не были задекларированы должным образом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Еще один депутат, провинившийся подобным образом, уволился по собственному желанию.

Еще один депутат, провинившийся подобным образом, уволился по собственному желанию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что семь депутатов Новошешминского района получили выговоры за то, что пытались скрыть свои автомобили, банковские счета и земельные участки. Движимое и недвижимое имущество было приобретено, но не задекларировано, сообщил журналистам главный советник Управления главы Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салавата Рахимова.

Утверждается, что был еще один депутат, провинившийся подобным образом, но он уволился по собственному желанию.

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