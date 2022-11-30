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НовостиЗдоровье30 ноября 2022 8:14

В Татарстане подтвердился еще один летальный случай COVID-19

Вместе с тем в регионе выписали 20 переболевших вирусом человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 69 новых случаев COVID-19, госпитализировали 30 зараженных, выписали 20 переболевших и подтвердили смерть одного больного вирусом человека. Такие цифры в среду, 30 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 190 514 человек, 187 502 из которых выздоровели, а 2 007 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по последним данным составляет 3,9%.

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