В казанском парке Тинчурина установят инсталляцию «Новогодняя ель» за три миллиона рублей

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 7 декабря.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Стало известно, что власти Казани решили украсить парк Тинчурина световой инсталляцией «Новогодняя ель». На ее покупку и монтаж из бюджета города будет потрачено как минимум три миллиона рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, высота конструкции должна составлять как минимум 14,5 метра. Ее украсят гирляндой с голубыми лампами, 24 светящимися снежинками, а также татарским орнаментом и символами «Арфа», «Маски» и «Ноты».
Новогодний символ будет украшен гирляндой с голубыми лампами.
Фото: скриншот
Отметим, заказчиком инсталляции является префектура «Старый город». Заявки на участие в тендере будут принимаются до 7 декабря. Исполнитель же будет определен 9 числа.
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