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НовостиОбщество30 ноября 2022 8:00

На месте свалки по улице Учительская в Казани появится пункт приема вторсырья

В течение ближайшей недели территорию там очистят и огородят
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Несанкционированная свалка образовалась прямо позади жилого дома.

Несанкционированная свалка образовалась прямо позади жилого дома.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что на месте свалки по улице Учительская в Казани появится пункт приема вторсырья. Об этом во время личного приема у мэра города Ильсура Метшина попросила одна из горожанок, а градоначальник согласился.

По словам женщины, несанкционированная свалка образовалась прямо позади ее дома. Мусор скопился из-за того, что находящихся рядом предприятия складывали туда свои отходы. Администрация района не раз очищала территорию, но она засорялась снова и снова.

В течение недели территорию опять приведут в порядок, но в этот раз еще и огородят.

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