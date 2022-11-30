В Чувашии ищут студентку, которая пропала из общежития в Томской области

Поисками Виктории занимаются как полиция, так и волонтеры. Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Чувашии начались активные поиски 17-летней Виктории Алтуховой из села Кожевниково Томской области. Она ушла из студенческого общежития и пропала 17 ноября. По некоторым данным, девушка отправилась в Чебоксары.

- В последний раз она выходила на связь в Челябинске. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Виктории, - сообщают в пресс-службе МВД по республике.

Известно, что девушка ростом около 162 сантиметров имеет худощавое телосложение, голубые глаза, крашеные черные волосы до плеч и два шрама на подбородке. На момент пропажи на ней был длинный красный пуховик и черные сапоги. С собой у Виктории имелся черный рюкзак.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по телефону 8(800)700-54-52.

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