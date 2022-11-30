В 2023 году на социально-культурную сферу Чувашии потратят 52,1 миллиарда рублей

Это прописано в региональном законе о республиканском бюджете на 2023 и плановые периоды 2024 и 2025 годов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году на социально-культурную сферу Чувашии будет выделено 52,1 миллиарда рублей, что составляет 62,8% от всей расходной части местной казны. Это прописано в региональном законе о республиканском бюджете, который был принят 29 ноября.

По словам председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова, большая часть средств будет направлена именно на социальную сферу. Все социальные обязательства, которые взяла на себя республика, будут исполнены, а все социальные объекты - достроены.

Отметим, что доходы бюджета региона на 2023 год запланированы в размере более 80 миллиардов рублей, а расходы - 83 миллиардов рублей. Следовательно, дефицит казны будет равен почти трем миллиардам рублей.

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