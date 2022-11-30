Численность населения Чувашии опустилась до показателей 1960-х годов

В 2010 году этот показатель составлял 1 миллион 252 тысячи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно последним данным, в Чувашии проживают 1 миллион 187 тысяч человек, что 65 тысяч меньше, чем было в 2010-х годах. Численность населения региона снижается с 1989-х годов. В последний раз так мало жителей в республике было в 60-х, сообщает Чувашстат.

Отметим, что в 1959 году в Чувашии проживали 1 миллион 98 тысяч человек человек, в 1970 - 1 миллион 229 тысяч человек, в 1979 – 1 миллион 299 тысяч человек, в 1989 – 1 миллион 338 тысяч человек, в 2002 – 1 миллион 314 тысяч человек, а в 2010 – 1 миллион 252 тысяч человек.

На сегодняшний день большинство жителей республики живут в городах. Говоря о других показателях, 54% из местного населения - женщины, 56% - находятся в трудоспособном возрасте, а 58% - состоят в браке.

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