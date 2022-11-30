С 20 декабря по Набережным Челнам начнет ходить трамвай с Дедом Морозом и Снегурочкой

Трамвай будет начинать свой путь с депо, а после - направляться в сторону проспекта Сююмбике. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 декабря в Набережных Челнах начнет курсировать новогодний трамвай. Юных пассажиров будут встречать не только празднично оформленный салон, но и Дед Мороз со Снегурочкой, которые станут их спутниками в пути, сообщает пресс-служба Историко-краеведческого музея города.

Трамвай будет начинать свой путь с депо, а после - направляться в сторону проспекта Сююмбике. Во время поездки детей ждет культурно-развлекательная программа с викторинами и загадками. Они познакомятся с историей татарстанского автограда, а также узнают больше о различных новогодних обычаях и традициях.

Покататься на новогоднем трамвае можно будет до 10 января 2023 года. Он будет ходить по три раза в день.

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