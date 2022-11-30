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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:15

6 декабря в Набережные Челны прибудет сказочный поезд Деда Мороза

На железнодорожном вокзале в этот день состоится бесплатная праздничная программа
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сказочный поезд Деда Мороза побывает более чем в 130 городах России.

Сказочный поезд Деда Мороза побывает более чем в 130 городах России.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 6 декабря, в Набережные Челны прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Бесплатное мероприятие с участием аниматоров на железнодорожном вокзале смогут посетить все желающие, а вход в передвижную резиденцию зимнего волшебника будет осуществляться по билетам, сообщает РЖД.

Отметим, Дед Мороз отправился в путь из Великого Устюга в конце октября. К середине января он должен одолеть 33 тысяч километров дороги и посетить более 100 ж/д станций России, на каждой из которых будет устроено праздничное представление.

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