Сказочный поезд Деда Мороза побывает более чем в 130 городах России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 6 декабря, в Набережные Челны прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Бесплатное мероприятие с участием аниматоров на железнодорожном вокзале смогут посетить все желающие, а вход в передвижную резиденцию зимнего волшебника будет осуществляться по билетам, сообщает РЖД.

Отметим, Дед Мороз отправился в путь из Великого Устюга в конце октября. К середине января он должен одолеть 33 тысяч километров дороги и посетить более 100 ж/д станций России, на каждой из которых будет устроено праздничное представление.

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