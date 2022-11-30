На подготовку Мензелинска к Новому году потратят 1,2 миллиона рублей

Осталось найти подрядчика, которые выполнит работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

На подготовку Мензелинска к Новому году 2023 решено потратить 1,2 миллиона рублей, 596 тысяч из которых пойдут на покупку гирлянды. Осталось найти подрядчика. Тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет не только украсить город, но и обеспечить безопасность дорожного движения, установив временные знаки, а также выполнить мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 декабря.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов высказался против отмены в республике новогодних праздников из-за частичной мобилизации. Такого же мнения придерживаются и в Минобороны России.

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