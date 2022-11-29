В Марий Эл охотник по ошибке застрелил друга

Ружье, из которого был произведен выстрел, изъяли для проведения следственно-оперативных действий. Фото: СУ СКР по Марий Эл

В отношении 35-летнего охотника возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Предварительно было установлено, что 28 ноября в лесном массиве Звениговского района во время охоты мужчина подумал, что в чаще перед ним зверь и выстрелил. Оказалось, что это был его друг, которому заряд дроби попал в живот. Пострадавшего с места происшествия госпитализировали в ближайшую больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался от огнестрельного ранения.

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