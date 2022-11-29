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НовостиОбщество29 ноября 2022 15:10

Перевозчик из Набережных Челнов получил 5 лет колонии за хищение автомобилей

Мужчину признали виновным в 8 преступных эпизодах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Набережных Челнов вынес приговор мужчине, который обвинялся в хищении автомобилей «Газель» и денежных средств, полученных гражданами по кредитным договорам в особо крупных размерах.

Перевозчика признали виновным по 8 из 13 вменяемых ему преступных эпизодов и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как было доказано в суде мужчина выкупал разрешение на использование микроавтобусов у местных перевозчиков и запускал их от своего лица. Когда пандемия остановила весь поток пассажиров, обвиняемый продал автобусы, чтобы погасить кредиты. При этом транспортные средства были кредитными и имели несколько собственников. В результате обязан был выплачивать долги не перевозчик, а другие люди - потерпевшие, сообщает Chelny-biz.ru

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