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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 15:33

Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков дали советы по предупреждению онкологии

По его словам, для борьбы с данным заболеванием необходимо правильно питаться
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мутации клеток может привести к возникновению онкологического заболевания.

Мутации клеток может привести к возникновению онкологического заболевания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 ноября в о время брифинга в Кабмине республики глава Минздрава Татарстана Марат Садыков дал советы по предупреждению онкозаболеваний.

По его словам, кишечник является важным иммунным органом, который влияет на трансформацию клеток. Мутации клеток может привести к возникновению онкологического заболевания. Для борьбы с данным болезнью необходимо правильно питаться. Однако большинство людей к этому относятся несерьезно.

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