Большая часть пожаров случается из-за курения в постели. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане с начала 2022 года количество погибших на пожарах снизилось на 32%, чем в 2021 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по республике Максим Трущин.

По его словам, в 2022 году результате возгораний погибло 107 человек, в 2021 - 158 человек. Также за этот период от пожара пострадали 169 человек. По сравнению с 2021 годом их количество снизилось на 9%.

Отметим, в 2022 году произошло 4,5 тысячи пожаров. Это на 21% меньше, по сравнению с данными за 2021 год. При этом, большая часть пожаров случается из-за курения в постели. Люди засыпают сигаретой в руках, что приводит к возгоранию.

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