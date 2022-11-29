В Чебоксарах на водителя маршрутки, который под наркотиками врезался в фуру, завели уголовное дело

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДТП в Чебоксарах произошло еще 15 августа. Но о том, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, в МВД Чувашии сообщили только сейчас. Причиной тому стало то, что в крови водителя маршрутки были обнаружены следы наркотика. Ему за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в то раннее утро водитель микроавтобуса «Форд-Транзит» маршрута «Чебоксары-Новочебоксарск» возле остановки на проспекте Тракторостроителей в столице Чувашии со всей скорости врезался в стоящую на обочине фуру.

- На момент столкновения в салоне маршрутки находилось 24 человека, в больницу с различными травмами обратилось 10 пассажиров. Так, 62-летней женщины, которая в момент аварии упала в салоне был причинен тяжкий вред. Ее госпитализировали с переломом, - отмечают в МВД Чувашии.

Тогда алкогольного опьянения у 30-летнего водителя маршрутки выявлено не было. Однако дополнительные исследования в наркодиспансере показали, что в крове мужчины есть следы запрещенного вещества.

В аварии травмы получили 10 пассажиров маршрутки. Фото: МВД Чувашии

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