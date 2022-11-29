На прошлой неделе казанцы назвали своих новорожденных детей Мираной, Мирсалией и Селиной

Всего с 21 по 27 ноября в Казани официально было зарегистрировано рождение 359 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

По итогам прошлой отчетной недели – с 21 по 27 ноября, в Казани официально было зарегистрировано рождение 359 детей. 218 из которых – это мальчики, а 141 – девочка, сообщает ЗАГС города.

Специалисты управления также составили традиционный рейтинг самых популярных имен для новорожденных за прошедшую неделю. Так, чаще всего родители за указанный период нарекали своих детей Максимом, Артемом, Марком, Алисой, Елизаветой и Аминой.

Использовали казанцы и довольно редкие имена. В этот раз в данный список вошли: Вениамин, Ерофей, Адриан, Эрик, Мирана, Мирсалия, Эмма и Селина.

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