Глава Менделеевского района Радмир Беляев отменил корпоративы и салют на Новый год - 2023

Тем не менее районный центр сейчас готовят и украшают к предстоящим праздникам. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В этот вторник, 29 ноября, на совещании в Исполкоме Менделеевского района глава муниципалитета Радмир Беляев сообщил об отмене на подотчетной ему территории корпоративов, банкетов и салютов в честь Нового года – 2023.

Вместо этого все усилия чиновников будут направлены на организацию праздничных мероприятий именно для детей. Особенно заботой планируется охватить по максимуму ребят из семей мобилизованных и военнослужащих. Для них в Менделеевском районе проведут дополнительную Елку главы. На нее, к слову, также пригласят и детей сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, УФСИН и приставов.

Кроме того, в районе для детей из семей мобилизованных граждан пройдет акция «Елка желаний». Их мечты исполнят местные чиновники, депутаты и директора предприятий.

Стоит отметить, что в самом Менделеевске сейчас улицы и общественные пространства города украшают к Новому году – 2023. Данные работы должны быть завершены не позднее 10 декабря.

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