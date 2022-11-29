Операция по пересадке костного мозга занимает не один день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДРКБ Татарстана детям начали пересаживать костный мозг. Об этом 29 ноября на брифинге в Кабмине республики сообщил глава Минздрава региона Марат Садыков.

По его словам, это первый в истории здравоохранения республики такой метод трансплантации. Работу проводят врачи совместно с медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Подобные операции занимают довольно длительное время. Садыков уверен, что в дальнейшем они в этом направлении найдут свою нишу и будут работать в команде с федеральным центром.

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