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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 11:39

В ДРКБ Татарстана детям начали пересаживать костный мозг

Такой метод трансплантации - первый случай в истории здравоохранения республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Операция по пересадке костного мозга занимает не один день.

Операция по пересадке костного мозга занимает не один день.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДРКБ Татарстана детям начали пересаживать костный мозг. Об этом 29 ноября на брифинге в Кабмине республики сообщил глава Минздрава региона Марат Садыков.

По его словам, это первый в истории здравоохранения республики такой метод трансплантации. Работу проводят врачи совместно с медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Подобные операции занимают довольно длительное время. Садыков уверен, что в дальнейшем они в этом направлении найдут свою нишу и будут работать в команде с федеральным центром.

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