В Татарстане начала действовать промышленная ипотека

Промышленную ипотеку предоставляют в 13 банков республики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане запустили промышленную ипотеку, которая поможет построить необходимую инфраструктуру в индустриальных парках. Для ее получения предприятиям-резидентам необходимо обратиться к сотрудникам банка, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Так, данная программа предполагает предоставление льготных кредитов на срок до семи лет. Для технологических компаний кредитная ставка составит 3%, а для заемщиков - 5%. Эти средства в размере до 500 миллионов рублей можно использовать на покупку недвижимости для промышленного производства.

Отметим, данную услугу оказывают в 13 банков республики. Ее получателем могут быть субъекты предпринимательства в сфере промышленности, вид экономической деятельности которых относится к разделу "С".

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