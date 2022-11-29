В Набережных Челнах спасли трех пациентов с генетическими заболеваниями сердца

Кардиохирурги для трех пациентов с диагнозом гипертрофическая кардиомиопатия провели операцию по удалению утолщенных участков сердечной мышцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В БСМП Набережных Челнов спасли трех пациентов в возрасте 33, 57 и 65 лет с генетическими заболеваниями сердца. Им поставили диагноз гипертрофическая кардиомиопатия.

Данная патология представляет собой увеличение мышц сердца в несколько раз, что препятствует полноценному оттоку крови, в любой момент может привести к внезапной остановке органа и смерти, сообщает пресс-служба БСМП Набережных Челнов .

В связи с этим кардиохирурги провели операцию по удалению утолщенных участков сердечной мышцы - септальную миоэктомию. Благодаря проделанной работе пациенты смогут прожить спокойную жизнь, не боясь того, что их сердце неожиданно остановится.

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