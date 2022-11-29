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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:09

Из Татарстана в рамках частичной мобилизации призвали 15 медработников

Они работают на передовой и в госпиталях в зоне спецоперации
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В Лисичанск для диспансеризации также отправили специалистов и мобильную поликлинику.

В Лисичанск для диспансеризации также отправили специалистов и мобильную поликлинику.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Татарстана в зону спецоперации мобилизовали 15 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Марат Садыков на брифинге в Кабмине республики.

По его словам, часть призванных медиков трудятся на передовой, остальные - в госпиталях. В Лисичанск для диспансеризации детей отправили педиатров, а также мобильную поликлинику с врачами для взрослых.

Напомним, ранее в зону спецоперации был отправлен известный педиатр Николай Зотов. Туда же командировали его сводного брата, главврача детской поликлиники №6 Набережных Челнов Дениса Дуткина.

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