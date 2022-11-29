Рустам Минниханов одобрил повышение платы за коммунальные услуги в Татарстане с 1 декабря 2022 года

В Казани с 1 декабря 2022 года предельный индекс размера платы за ЖКУ установится на уровне 10%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о предельных индексах изменения размера платы за коммунальные услуги в районах республики на декабрь 2022 года и на 2023 год. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона.

Согласно документу, цены за ЖКУ изменятся только в 2022 году и сохранятся на протяжении всего следующего года. В зависимости от населенного пункта предельный индекс составит 9%, 10% и 12%. В Казани он установится на уровне 10%.

Отметим, данный указ вступит в силу с 5 декабря и распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2022 года.

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