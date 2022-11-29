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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:18

В Казани до 20 декабря частично перекрыли движение по улице Вахитова

Там идет реконструкция магистрального тепловода
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение начало действовать уже в этот вторник.

Ограничение начало действовать уже в этот вторник.

Фото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

С этого вторника, 29 ноября, и по 20 декабря в столице Татарстана из-за работ по реконструкции магистрального тепловода частично перекрыто движение транспорта и пешеходов по улице Вахитова.

Как следует из соответствующего распоряжения Исполкома города, ограничение в указанные сроки действует на территории местного проезда и на тротуаре около перекрестка с улицей Большая Крыловка.

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