В Казани до 20 декабря частично перекрыли движение по улице Вахитова

Ограничение начало действовать уже в этот вторник. Фото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

С этого вторника, 29 ноября, и по 20 декабря в столице Татарстана из-за работ по реконструкции магистрального тепловода частично перекрыто движение транспорта и пешеходов по улице Вахитова.

Как следует из соответствующего распоряжения Исполкома города, ограничение в указанные сроки действует на территории местного проезда и на тротуаре около перекрестка с улицей Большая Крыловка.

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