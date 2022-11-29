В Татарстане похищенный с застолья мужчина погиб в ДТП, злоумышленник сбежал

Тело погибшего было найдено связанным на заднем сиденье его же машины. Фото: СУ СКР пр Татарстану

В ночь на 25 ноября в селе Кадырово Заинского района 23-летний житель Альметьевска гостил в доме своей подруги. Вместе с ними в застолье участвовал и 53-летний сосед женщины. В один из моментов между мужчинами возникла пьяная ссора. В ходе конфликта приезжий мужчина несколькими ударами кирпича по голове оглушил оппонента. Пока тот был без сознания связал потерпевшего и перетащил на заднее сиденье его же автомобиля «Лада Ларгус».

За руль машины сель житель Альметьевска, он решил вместе с обидчиком поехать к себе домой. Правда, в дороге мужчина не справился с управлением чужого автомобиля, и он опрокинулся в кювет. В результате произошедшего смертельные травмы получил похищенный с застолья потерпевший. Он скончался на месте происшествия. Злоумышленник же забралу него банковскую карту и скрылся. Впоследствии при помощи нее он купил в магазине продукты.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый уже задержан. Он признал свою причастность к совершению описанного преступления.

- Обвиняемый быдл заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственный комитет Татарстана.

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