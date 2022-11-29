В Набережных Челнах начали массово проверять столовые после отравления рабочих на обеде

В Набережных Челнах будут проводить внеплановые выездные проверки с лабораторно-инструментальным обследованием готовых блюд и сырой продукции.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Набережных Челнах начали проводить массовые проверки по организации питания в столовых после отравления на обеде рабочих холдинговой компании "ТЭМПО". Оно произошло из-за сальмонеллы, который обнаружили в одном готовом продукте и трех смывах с инвентаря.
Как сообщил на аппаратном совещании в администрации города главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизар Бариев, в первую очередь проверка коснется школьных столовых и детсадов, а также крупных предприятия города.
Также в Набережных Челнах будут проводить внеплановые выездные проверки с лабораторно-инструментальным обследованием готовых блюд и сырой продукции. По результатам исследования возможно будут приняты решения о временном приостановлении работ ряда столовых.
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