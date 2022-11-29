Жителя Якутии хотят отправить в психбольницу за подготовку покушения на следователей, работавших по делу о нападении на гимназию №175 в Казани

На основе результатов психиатрической экспертизы суд может признать молодого человека невменяемым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одновременно с судебным процессом о нападении на казанскую гимназию №175 в столице Татарстана идет рассмотрение дела 21-летнего жителя Якутии. В обоих случаях сторону обвинения представляет прокурор республики Илдус Нафиков.

Так, в ходе прений он попросил отправить молодого человека на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. Дело в том, что судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Сам молодой человек должен выступить с ответным словом в суде 14 декабря, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, по версии следствия, житель Якутии сразу после нападения Ильназом Галявиевым на гимназию №175 приехал в Казани. Он проникся к убившему детей симпатией и решил расправиться со следователями, которое вели данное уголовное дело.

Он арендовал квартиру, окна которой выходили на гимназию №175, и наблюдал оттуда за работой следователей. При этом молодой человек взял кредит на 275 тысяч рублей. За эти деньги он хотел купить через интернет охотничье ружье и компоненты для взрывчатке. Однако продавцы отказывали ему. Жителя Якутия в итоге вычислили правоохранители. К нему пришли с обыском. Так, на его компьютере и смартфоне они обнаружили соответствующие поисковые запросы в Сети, в том числе и на рецепт «коктейля Молотова». Молодого человека задержали и возбудили в отношении его уголовное дело по статье «приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу».

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