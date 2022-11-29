В Казани на улице Баумана два дня будут бесплатно тестировать на ВИЧ

в Казани с августа по октябрь ВИЧ-статус проверили 1,2 тысячи жителей. Фото: Олег Укладов

В Казани на улице Баумана 1 и 2 декабря все желающие смогут бесплатно пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также для них проведут экспресс-скрининг здоровья и консультации с психологом и социальным работником.

Так, мобильный пункт расположится на улице Баумана вблизи часов. Там пройти тестирование можно будет с 12:00 до 16:00.

Отметим, в Казани с августа по октябрь ВИЧ-статус проверили 1,2 тысячи жителей. Всего за этот период провели 23 акции.

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