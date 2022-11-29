29 ноября в 1991 году Верховный Совет региона в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана. Фото: tatarstan.ru

29 ноября Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем Государственного флага республики. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет республики в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана.

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