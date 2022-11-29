В Татарстане первые точки сервиса трассы М-12 сдают в аренду за 590,8 миллиона рублей

На 629-м километре трассы М12 будут размещены автозаправки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане первые земельные участки под сервис вдоль платной трассы М12 рядом с селом Большие Кайбицы выставили на торги. Их готовы сдать в субаренду по стартовой цене 590,8 миллиона рублей

Речь идет об участках, которые расположены на 629-м километре автодороги с правой и левой ее стороны. Их готовы сдать в аренду сроком на 20 лет для размещения там многотопливых автозаправок. 20 лет.

Отметим, бизнес на строящейся платной трассе М-12 планируют разместить в 32 многофункциональных зонах. Из них 16 будут находиться в направлении Москвы, а остальные - Казани. Эти объекты возведут друг против друга.

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