Управление образования в Менделеевске возглавил экс-директор филиала ТИСБИ Раис Назипов

В 2003 году Раис Назипов возглавил филиал ТИСБИ в Набережных Челнах. Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Управление образования в Менделеевске возглавил бывший директор набережночелнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов. Его представили на утреннем совещании администрации Менделеевского района.

Ранее эту должность занимал директор школы №51 Набережных Челнов Алексей Миронов. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, а после устроился работать учителем.

Отметим, в 2003 году Раис Назипов возглавил филиал ТИСБИ в Набережных Челнах. Уволился он оттуда в январе 2022 года по причине ухода на пенсию, а также по состоянию здоровья.

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