В Ижевске завершились большие гастроли Тинчуринского театра

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

В городе Ижевск Удмуртии прошли большие гастроли Тинчуринского театра. Осенний тур гастролей был приурочен к 135-летию со дня рождения одного из основателей профессионального татарского театра, драматурга, актера Карима Тинчурина.

Тинчуринский театр в Ижевске показал комедию «Кияу урлау». Зрители спектакль приняли с большим интересом и восторгом.

В рамках гастролей в городской татарской библиотеке имени Мусы Джалиля прошла встреча с актерами театра. Также тинчуринцы провели мастер-класс для актеров татарского самодеятельного театра «Чулпан».

Как отметил директор театра К.Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов, главная цель гастролей – сохранение культуры и татарского языка среди подрастающего поколения.