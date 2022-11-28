В Казани продлили ограничение движение по улице Большая Красная

Движение там должны были открыть 28 ноября. Фото: Денис ГОРДИЙКО

Полностью перекрытыми проезжая часть и тротуар останутся на улице Большая Красная в Казани около домов №44/7 и №48. Ограничение на движение транспорта по одной полосе и пешеходов там должны были снять в этот понедельник, 28 ноября. Но в итоге было принято решение продлить его до 7 декабря 2022 года, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Отметим, что движение там перекрыли из-за работ по строительству трассы для электрокабеля, которые все еще продолжаются.

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