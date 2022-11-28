Зам главы Минтранса России Валентин Иванов сообщил возвращении к обсуждению строительства ВСМ Москва - Казань

Данная железнодорожная скоростная магистраль позволит добираться от одного города до другого всего за 3,5 часа. Фото: Руслан ШАМУКОВ

ВСМ (высокоскоростная магистраль) Москва – Казань должно было соединить два города новым типом железнодорожного полотна. Время пути между двумя этими точками должно занимать в итоге около 3,5 часов. Но в итоге правительство отказалось от этого проекта в пользу строительства скоростной автотрассы Москва – Казань.

Сейчас же, как заявил Зам главы Минтранса России Валентин Иванов, есть возможность того, что ведомство вернется к обсуждению некогда замороженного проекта. При этом Иванов отметил, что помимо направления в сторону Казани через Владимир, также рассматривается вариант строительства ВСМ, которая соединит скоростными поездами Москву с Краснодаром и Адлером, сообщает ТАСС.

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