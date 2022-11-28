Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 14:50

Зам главы Минтранса России Валентин Иванов сообщил возвращении к обсуждению строительства ВСМ Москва - Казань

По его словам, ведомство также рассматривает вариант строительства скоростной железнодорожной ветки от столицы до Адлера
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данная железнодорожная скоростная магистраль позволит добираться от одного города до другого всего за 3,5 часа. Фото: Руслан ШАМУКОВ

Данная железнодорожная скоростная магистраль позволит добираться от одного города до другого всего за 3,5 часа. Фото: Руслан ШАМУКОВ

ВСМ (высокоскоростная магистраль) Москва – Казань должно было соединить два города новым типом железнодорожного полотна. Время пути между двумя этими точками должно занимать в итоге около 3,5 часов. Но в итоге правительство отказалось от этого проекта в пользу строительства скоростной автотрассы Москва – Казань.

Сейчас же, как заявил Зам главы Минтранса России Валентин Иванов, есть возможность того, что ведомство вернется к обсуждению некогда замороженного проекта. При этом Иванов отметил, что помимо направления в сторону Казани через Владимир, также рассматривается вариант строительства ВСМ, которая соединит скоростными поездами Москву с Краснодаром и Адлером, сообщает ТАСС.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram