В Казани в рамках Декады инвалидов проведут более 100 культурно-массовых мероприятий

В рамках декады медицинские учреждения организуют консультации инвалидов по вопросам лекарственного обеспечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана в рамках Декады инвалидов состоится более 100 культурно-массовых мероприятий и 12 спортивных. Об этом на "Деловом понедельнике" сообщила заместитель руководителя Исполкома города по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Самым ярким спортивным праздником станет "Сильные духом". Его будут проводить по таким видам спорта, как шахматы, шашки, армспорт и настольный теннис. А в Национальном музее республики для детей с ОВЗ организуют бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы.

Кроме того, в коворкинге "Добрая Казань" и подростковом клубе "Джалиль" состоятся мастер-классы и встречи со спикерами для молодых мам детей с ограниченными возможностями здоровья. Также бесплатные консультации по вопросам доступности лекарств проведут в медицинских учреждения Казани.

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