Капремонт социальных объектов в Татарстане завершен на 98%

Осталось закончить капремонт по восьми республиканским программам, в которые включены 22 социальных объекта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане республиканские программы по капитальному ремонту социальных объектов завершены на 98%. Обновлены 1 744 здания, на работы в которых были потрачены 12,8 миллиарда рублей. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства региона сообщил глава местного Минстроя Марат Айзатуллин.

По его словам, осталось закончить капремонт по восьми из 29 программам, в которые включены 22 социальных объекта. На данный момент на 99,87% выполнены работы по капремонту многоквартирных жилых домов.

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