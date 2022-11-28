В Казани заработает круглосуточный голосовой помощник для обращений по теме ЖКХ

Проект будет реализован в декабре. Фото: Ольга Крыльцова

В декабре в Казани заработает круглосуточный голосовой помощник для обращений по теме жилищно-коммунального хозяйства. Сервис также будет информировать горожан об аварийных работах и отключениях, заявил в ходе еженедельного совещания руководитель аппарата Исполкома города Булат Алеев.

По его словам, возможность создания помощника появилась благодаря интеграции с системой «Открытый город».

Отметим, что в данный момент в подразделения Исполкома столицы Татарстана идет внедрение IP-телефонии. В будущем это может позволить каждой структуре стать колл-центром для обращений местных жителей.

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