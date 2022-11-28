При строительстве трассы М-12 Москва-Казань рабочего насмерть ударило ковшом экскаватора

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Татарстану

В воскресенье, 27 ноября, на одном из участков строящейся автодороги М-12 Москва-Казань произошла трагедия. У деревни Гребени погиб 54-летний рабочий, проводивший заправочные работы.

По версии следствия, мужчину ударило ковшом экскаватора, который включил по неосторожности 64-летний машинист. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности», сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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