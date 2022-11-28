Хотела избавиться от проблем при помощи магии, но в итоге осталась без 500 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Волжска обратилась 62-летняя местная жительница, заявившая, что стала жертвой мошенничества. Пенсионерка рассказала, что увидела по телевизору передачу про экстрасенсов и решила, что один из них может помочь ей избавиться от проблем. Она позвонила по указанному номеру. Трубку взяла женщина, представившаяся сотрудницей Европейского парапсихологического центра Москвы Варварой. Она то и связала потерпевшую с «магом».

«Маг» заявил, что клиентке нужно провести несколько сеансов по снятию порчи. Они начали созваниваться по несколько раз в неделю. Конечно, все это стоило денег. За три месяца женщина перевела злоумышленникам 500 тысяч рублей, часть из которых взяла в кредит.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), - сообщают в пресс-службе МВД по Марий Эл.

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