Награжден начальник отдела ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков

Почетную грамоту Радию Кадикову вручил начальник УМВД города Айрат Ханбиков. Фото: челны.16.мвд.рф

В понедельник, 28 ноября, состоялось награждение начальника отдела ГИБДД Набережных Челнов полковника полиции Радия Кадикова. Почетную грамоту ему вручил глава УМВД города Айрат Ханбиков, сообщает пресс-служба управления.

Торжественное награждение прошло во время совещания руководящего состава Набержночелнинского гарнизона полиции. Начальство отметило Кадикова за решение особо сложных и важных задач, а также добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей.

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