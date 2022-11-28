В декабре в Казани откроют Центр проживания детей с психическими расстройствами

Сейчас на объекте завершаются косметический ремонт и установка мебели. Фото: Марат Мугинов

Стало известно, что в декабре в Казани откроется первый Центр проживания детей с психическими расстройствами. Он расположится по адресу: улица Агрызская, 78. Об этом на еженедельном совещании в Исполкоме города сообщил начальник местного Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

По его словам, в Центре поселят выпускников Дербышкинского дома-интерната. Там они смогут научиться быть самостоятельными в быту, наладят общение со сверстниками и поймут, как организовывать свой досуг.

В данное время на объекте завершаются косметический ремонт, установка мебели и техники.

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