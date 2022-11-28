При анализе учебных учреждений учитывалось их воздействие на общество. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу три казанских вуза попали в рейтинг самых влиятельных университетов России, составленный RAEX. При анализе учебных учреждений учитывалось их воздействие на общество, а именно авторитет среди молодежи и в научных кругах.

Одними из лучших по этому показателю стали Казанский федеральный университет (13-е место), Казанский государственный медицинский университет (57-е место) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (72-е место). За последние два года все они улучшили свое положение в списке. Так, КНИТУ поднялся на одну позицию, КФУ – на две, а КГМУ – на девять.

Самым влиятельным университетом страны, как и в 2020 году, стал Московский государственный университет имени Ломоносова.

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