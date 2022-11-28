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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:41

Паромная переправа через реку Волга «Аракчино-Верхний Услон» прекратит работу 29 ноября

Закрыть ее раньше срока пришлось из-за погодных условий
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Изменился режим работы паромной переправы Аракчино-Верхний Услон

Изменился режим работы паромной переправы Аракчино-Верхний Услон

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

28 октября паромная переправа через реку Волга «Аракчино-Верхний Услон» работает последний день в этом сезоне. Ее решено закрыть на день раньше из-за погодных условий, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

С 29 числа и вплоть до потепления весной паромная переправа работать уже не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что зимой в Татарстане откроют четыре ледовые переправы. Они появятся в Аракчино, Елабуге, Зеленодольске и Нижнекамске.

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