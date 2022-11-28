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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 11:27

В Козьмодемьянске упал кран, в результате чего погиб машинист

Трагедия произошла при строительстве жилого дома
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: СУ СКР по Марий Эл

В понедельник, 28 ноября, при строительстве многоэтажки в Козьмодемьянске упал кран. Находившийся в нем рабочий погиб на месте.

На данный момент на месте трагедии работают сотрудники следственного управления СКР по Марий Эл. Ими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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