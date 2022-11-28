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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:20

На замену 17 лифтов в восьми надземных переходах Казани нужно 442 миллиона рублей

Мэр Ильсур Метшин поручил определить источники финансирования проекта
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
За поддержкой в проведении работ город планирует обратиться к руководству Татарстана.

За поддержкой в проведении работ город планирует обратиться к руководству Татарстана.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Подготовлена проектно-сметная документация на замену 17 лифтов в восьми надземных пешеходных переходах Казани. Планируется, что там не только установят новые подъемные механизмы, но и утеплят шахты.

Мэр города Ильсур Метшин поручил определить этапы проведения работ и предусмотреть их финансирование. На реализацию проекта нужно 442 миллиона рублей.

По словам градоначальника, важно, чтобы при замене лифтов использовалось отечественное, антивандальное оборудование, которое работало бы, несмотря на погоду. За поддержкой в проведении работ Казань планирует обратиться к руководству Татарстана.

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