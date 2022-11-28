В Набережных Челнах на месяц ограничат движение авто по бульвару Камала

Участок откроют вновь 29 декабря.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
Со вторника, 29 ноября, в Набережных Челнах будет перекрыто движение на пересечении бульвара Камала и местного проезда проспекта Мира. Речь идет об участке дороги у домов №№27/01 и 27/02.
Участок будет перекрыт месяц – до 29 декабря. В течение месяца там будут проводиться ремонтные работы на канализационных сетях, сообщают в администрации города.
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