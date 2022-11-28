Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 10:08

В Набережных Челнах на месяц ограничат движение авто по бульвару Камала

Дело в том, что там будут проводиться ремонтные работы на канализационных сетях
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Участок откроют вновь 29 декабря.

Участок откроют вновь 29 декабря.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Со вторника, 29 ноября, в Набережных Челнах будет перекрыто движение на пересечении бульвара Камала и местного проезда проспекта Мира. Речь идет об участке дороги у домов №№27/01 и 27/02.

Участок будет перекрыт месяц – до 29 декабря. В течение месяца там будут проводиться ремонтные работы на канализационных сетях, сообщают в администрации города.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram