В Набережных Челнах на месяц ограничат движение авто по бульвару Камала

Участок откроют вновь 29 декабря. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Со вторника, 29 ноября, в Набережных Челнах будет перекрыто движение на пересечении бульвара Камала и местного проезда проспекта Мира. Речь идет об участке дороги у домов №№27/01 и 27/02.

Участок будет перекрыт месяц – до 29 декабря. В течение месяца там будут проводиться ремонтные работы на канализационных сетях, сообщают в администрации города.

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