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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:47

Жительница Казани попалась на том, что сама себе устроила «Черную пятницу» в магазине

С ценниками женщины не согласились продавцы, они вызвали правоохранителей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Женщину задержали сотрудники Росгвардии, которые потом передали ее полиции.

Женщину задержали сотрудники Росгвардии, которые потом передали ее полиции.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В одном из строительных гипермаркетов Казани, расположенного на улице Амирхана, местная жительница решила сама себе устроить «Черную пятницу». В торговом зале она переклеила ценники с дешевых товаров на более дорогие.

На такую щедрость со своей стороны не согласились продавцы и охранник гипермаркета. Когда женщина оказалась на кассе, они нажали на «тревожную кнопку». На место прибыл наряд Росгвардии. Они задержали покупательницу и передали ее полиции.

Как было установлен, женщина уже не первый раз устраивает такую «акцию» в данном гипермаркете, но за руку ее еще не ловили.

- Тогда подмену ценников в магазине выявили лишь в ходе сверки товарно- материальных ценностей. Далее посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники торговой точки установили злоумышленницу. Когда же она снова появилась, они нажали «тревожную кнопку», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

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