Жительница Казани попалась на том, что сама себе устроила «Черную пятницу» в магазине

Женщину задержали сотрудники Росгвардии, которые потом передали ее полиции. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В одном из строительных гипермаркетов Казани, расположенного на улице Амирхана, местная жительница решила сама себе устроить «Черную пятницу». В торговом зале она переклеила ценники с дешевых товаров на более дорогие.

На такую щедрость со своей стороны не согласились продавцы и охранник гипермаркета. Когда женщина оказалась на кассе, они нажали на «тревожную кнопку». На место прибыл наряд Росгвардии. Они задержали покупательницу и передали ее полиции.

Как было установлен, женщина уже не первый раз устраивает такую «акцию» в данном гипермаркете, но за руку ее еще не ловили.

- Тогда подмену ценников в магазине выявили лишь в ходе сверки товарно- материальных ценностей. Далее посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники торговой точки установили злоумышленницу. Когда же она снова появилась, они нажали «тревожную кнопку», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

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