В Казани в новых домах решили делать специальные квартиры для людей с ОВЗ

Первые такие квартиры должны появиться в поселке Юдино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 28 ноября, на еженедельном совещании в мэрии Казани было объявлено, что на территории города в новых домах будут предусмотрены специальные квартиры для людей с ОВЗ. Пока речь идет о семи таких жилых помещениях, которые уде включены в техзадание для проектирования будущих домов в поселке Юдино.

Так, эти квартиры будут адаптированы под нужды инвалидов. Например, там будут более широкие дверные проемы, чтобы по комнатам можно было спокойно передвигаться на коляске, а также будут увеличены коридоры и ванные комнаты.

В итоге это должно стать типовым проектным решением, которое можно будет в дальнейшем тиражировать и на другие строящиеся в Татарстане дома.

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