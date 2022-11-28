Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 9:31

В Казани в новых домах решили делать специальные квартиры для людей с ОВЗ

В них, например, будут более широкие двери для того, чтобы можно было спокойно проехать на инвалидной коляске
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Первые такие квартиры должны появиться в поселке Юдино.

Первые такие квартиры должны появиться в поселке Юдино.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 28 ноября, на еженедельном совещании в мэрии Казани было объявлено, что на территории города в новых домах будут предусмотрены специальные квартиры для людей с ОВЗ. Пока речь идет о семи таких жилых помещениях, которые уде включены в техзадание для проектирования будущих домов в поселке Юдино.

Так, эти квартиры будут адаптированы под нужды инвалидов. Например, там будут более широкие дверные проемы, чтобы по комнатам можно было спокойно передвигаться на коляске, а также будут увеличены коридоры и ванные комнаты.

В итоге это должно стать типовым проектным решением, которое можно будет в дальнейшем тиражировать и на другие строящиеся в Татарстане дома.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram